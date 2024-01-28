به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش ثقفی‌نیا صبح یکشنبه در جلسه برگزاری مراسم دهه مبارک فجر با اشاره به حساسیت موجود و برنامه‌ ریزی و توطئه‌های دشمنان در چند ماه اخیر اظهار کرد: همه باید برای برگزاری باشکوه برنامه‌های دهه فجر به‌ویژه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن که بسیار حساس است با برنامه ریزی مناسب آماده خلق حماسه‌ای دیگر باشیم.

وی دهه فجر را فرصت مناسبی برای پاسخ عملی به دشمنان دانست و بیان کرد: دشمنان با توجه به توطئه‌هایی که در این چند ماه اخیر انجام دادند نیازمند پاسخ مناسبی در یوم الله ۲۲ بهمن هستند و این مهم باید با راه اندازی فضای جهاد تبیین در همه سطوح جامعه عملی شود.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای ارزشمندی برای این مرز و بوم داشته و نیاز است دستاوردهای انقلاب نیز در همه عرصه‌ها به مردم معرفی شود.

فرماندار کامیاران همچنین خواستار آشنایی نسل نوجوان و جوان با رشادت‌های شهدا و رزمندگان دوران پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی شد و گفت: نسل جوان باید بداند برای آرامش و امنیت امروز ازجان‌گذشتگی و رشادت‌های زیادی شده است.

ثقفی‌نیا خواستار اعلام برنامه‌های دهه مبارک فجر توسط ادارات شد و گفت: باید برنامه‌های امسال متنوع‌تر و با مشارکت مردم برگزار شود.