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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۰

فرماندار دشتی:

۲۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی دهه فجر در دشتی افتتاح و اجرا می‌شود

۲۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی دهه فجر در دشتی افتتاح و اجرا می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در دهه فجر در سطح شهرستان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر یکشنبه در نشست ستاد دهه فجر شهرستان دشتی اظهار داشت: ۱۲ بهمن در تاریخ انقلاب همیشه ماندگار است و در همین راستا باید برنامه‌های متنوعی در این زمینه برگزار شود.

فرماندار دشتی افزود: دشمن تلاش دارد فلسفه حضور مردم در بهمن ماه را کمرنگ جلوه دهد.

بحرانی خاطر نشان کرد: از همه ظرفیت‌ها جهت برگزاری هر چه باشکوه‌تر برنامه‌ها استفاده می‌شود.

فرماندار دشتی گفت: بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در دهه فجر در سطح شهرستان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه‌های بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود.

کد مطلب 6006905

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