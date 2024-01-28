به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر یکشنبه در نشست ستاد دهه فجر شهرستان دشتی اظهار داشت: ۱۲ بهمن در تاریخ انقلاب همیشه ماندگار است و در همین راستا باید برنامه‌های متنوعی در این زمینه برگزار شود.

فرماندار دشتی افزود: دشمن تلاش دارد فلسفه حضور مردم در بهمن ماه را کمرنگ جلوه دهد.

بحرانی خاطر نشان کرد: از همه ظرفیت‌ها جهت برگزاری هر چه باشکوه‌تر برنامه‌ها استفاده می‌شود.

فرماندار دشتی گفت: بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی در دهه فجر در سطح شهرستان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: برای اجرای این پروژه‌های بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود.