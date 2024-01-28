شرایط جوی استان بوشهر تا روز چهارشنبه آرام است

طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، تا روز چهارشنبه جوی نسبتاً آرام برای استان پیش‌بینی می‌شود و طی این مدت غبار محلی، مه رقیق صبحگاهی و در برخی ساعات وزش باد از پدیده‌های غالب مورد انتظاراست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: روز پنجشنبه احتمال وقوع برخی ناپایداری به ویژه در بخش‌های جنوبی استان وجود دارد.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده کمی ابری گاهی غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد و مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

محمدی تصریح کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۶ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی ۱۴ تا ۴۰ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا: ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر، در فراساحل گاهی تا ۱۵۰ سانتی‌متر و در قسمت‌های مرکزی و جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.