آبرسانی به ۷ روستای پی رجه نکا کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده، ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از عملیات اجرای طرح آبرسانی به تعدادی از روستاهای مجتمع پی رجه گفت: در این طرح ۵ مخزن ذخیره در روستاهای خرم چماز، بندبنی، گرگتج، رمدان خیل و لاکتراش در مجموع به ظرفیت ۳۳۰ متر مکعب احداث شد.

وی با اشاره به لوله گذاری خط انتقال به طول ۵۱۹۴ متر و شبکه توزیع به طول ۱۱۴۳۰ متر در اقطار مختلف در این طرح افزود: برای اجرای این طرح‌ها بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.

برارزاده با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی این پروژه‌ها افزود: ۷ روستا با ۳۴۳ خانوار از مزایای این طرح‌ها برخوردار می‌شوند.