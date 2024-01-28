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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۹

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران:

آبرسانی به ۷ روستای پی رجه نکا کامل شد

آبرسانی به ۷ روستای پی رجه نکا کامل شد

نکا- مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران از پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی طرح آبرسانی به هفت روستای تحت پوشش مجتمع پی رجه شهرستان نکا خبر داد و گفت: این طرح در مرحله تحویل قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برارزاده، ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از عملیات اجرای طرح آبرسانی به تعدادی از روستاهای مجتمع پی رجه گفت: در این طرح ۵ مخزن ذخیره در روستاهای خرم چماز، بندبنی، گرگتج، رمدان خیل و لاکتراش در مجموع به ظرفیت ۳۳۰ متر مکعب احداث شد.

وی با اشاره به لوله گذاری خط انتقال به طول ۵۱۹۴ متر و شبکه توزیع به طول ۱۱۴۳۰ متر در اقطار مختلف در این طرح افزود: برای اجرای این طرح‌ها بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.

برارزاده با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی این پروژه‌ها افزود: ۷ روستا با ۳۴۳ خانوار از مزایای این طرح‌ها برخوردار می‌شوند.

کد مطلب 6006921

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