به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این شرکت از ابتدای فعالیت خود طرحهای متنوعی را در حوزه مسئولیت اجتماعی اجرا کرده است. رویکرد مسئولیت اجتماعی این سوپراپلیکیشن در انتخاب و ارائه طرحها به دو شکل همسو و مرتبط با ماهیت کسبوکار و همچنین همسو و همراستا با نیاز جامعه تدوین میشود. معافیت از کمیسیون گروههای مختلف جامعه نیز یکی از طرحهای همسو با ماهیت این کسبوکار است.
در همین راستا، با همکاری انجمن تالاسمی، کاربران راننده مبتلا به تالاسمی (از بهمن ۱۴۰۲ تا انتهای مرداد ۱۴۰۳) از پرداخت کمیسیون سفرهای خود معاف هستند.
نحوه عضویت در طرح معافیت از کمیسیون کاربران راننده مبتلا به تالاسمی
افراد مبتلا به تالاسمی که کارت عضویت در انجمن تالاسمی ایران را دارند و تاکنون به عنوان کاربر راننده در ناوگان اسنپ ثبتنام نکردهاند، میتوانند پس از انجام ثبتنام آنلاین، از طریق سامانه ثبتنام غیرحضوری اسنپ، شماره تلفن و کد ملی ثبتشده خود را به این انجمن اطلاع دهند.
همچنین کاربران رانندهای که در حال حاضر عضو ناوگان اسنپ هستند میتوانند با ارائه مشخصات خود (نام و نامخانوادگی، شمارهی تلفن و کد ملی ثبتشده) به انجمن تالاسمی در این طرح شرکت کنند.
انجمن تالاسمی، به صورت دورهای، فهرستی از اعضای خود را که عضو ناوگان اسنپ هستند یا به تازگی ثبتنام کردهاند در اختیار این شرکت قرار میدهد تا از پرداخت کمیسیون معاف شوند.
حمایت اسنپ از کاربران راننده دارای شرایط خاص
اسنپ، از ابتدای فعالیتش تاکنون، همراهی با افراد دارای معلولیت و افراد با شرایط خاص را یکی از اولویتهای مسئولیتهای اجتماعی خود قرار داده است.
در این راستا، طرح ویژه معافیت از کمیسیون برای افراد دارای معلولیت، جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا اجرا شده است.
علاوه بر این، به صورت دورهای، گروههای هدف مختلف (از جمله زنان سرپرست خانوار، بیماران خاص مانند بیماران مبتلا به هموفیلی و اماس) از پرداخت کمیسیون معاف بودهاند.
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