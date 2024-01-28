برگزاری اجلاسیه استانی نماز در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رشیدیپور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز کردستان در سنندج، اظهار کرد: کردستان ظرفیت برگزاری اجلاسیه سراسری نماز را دارد.
وی با بیان اینکه اجلاسیه کماکان سالهای گذشته برگزار خواهد شد، عنوان کرد: لازم است که مدیران دستگاههای اجرایی در جلسات ستاد اقامه نماز شخصاً حضور داشته باشند چرا که یکی از مشکلات این حوزه امضای بدون عمل مصوبات و نادیده گرفتن آنها است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان اذعان کرد: در دستگاههای اجرایی، مدیرانی که اهل نماز نباشند وجود ندارد، با این حال گاهاً نمازخانه ادارات نامناسب است و یا مدیران از حضور در نماز جمعه کمی درنگ میکنند.
رشیدیپور بیان کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور بر مساله نماز و جدی گرفتن آن از سوی مدیران، اشاعه نماز در نظام اسلامی، یکی از رسالتهای مدیران اجرایی است.
وی گفت: در ادارات نمازخانهها بازسازی و مناسب سازی شوند و یا اتاقهایی برای نمازخانه ادارات فاقد نمازخانه اختصاص یابد.
عملکرد راهداری در ساماندهی نمازخانههای بین راهی مطلوب نیست
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان نیز با انتقاد از عملکرد نامطلوب راهداری در حوزه ساماندهی نمازخانه مجتمعهای بین راهی آن را رضایت بخش ندانست و گفت: میراث فرهنگی هم به عنوان متولی دیگر بهتر است در مواردی که خلأ وجود دارد ورود پیدا کند.
اکبر محمدی افزود: از ابتدای سال آینده تمهیداتی در حوزه مساله مالی حوزه ستاد اقامه باید اندیشه شود برای اینکه عملکرد خوب در این حوزه داشته باشیم.
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