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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۵

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان خبر داد؛

برگزاری اجلاسیه استانی نماز در کردستان

برگزاری اجلاسیه استانی نماز در کردستان

سنندج_معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان از برگزاری اجلاسیه استانی نماز در کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله رشیدی‌پور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز کردستان در سنندج، اظهار کرد: کردستان ظرفیت برگزاری اجلاسیه سراسری نماز را دارد.

وی با بیان اینکه اجلاسیه کماکان سال‌های گذشته برگزار خواهد شد، عنوان کرد: لازم است که مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات ستاد اقامه نماز شخصاً حضور داشته باشند چرا که یکی از مشکلات این حوزه امضای بدون عمل مصوبات و نادیده گرفتن آنها است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان اذعان کرد: در دستگاه‌های اجرایی، مدیرانی که اهل نماز نباشند وجود ندارد، با این حال گاهاً نمازخانه ادارات نامناسب است و یا مدیران از حضور در نماز جمعه کمی درنگ می‌کنند.

رشیدی‌پور بیان کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور بر مساله نماز و جدی گرفتن آن از سوی مدیران، اشاعه نماز در نظام اسلامی، یکی از رسالت‌های مدیران اجرایی است.

وی گفت: در ادارات نمازخانه‌ها بازسازی و مناسب سازی شوند و یا اتاق‌هایی برای نمازخانه ادارات فاقد نمازخانه اختصاص یابد.

عملکرد راهداری در ساماندهی نمازخانه‌های بین راهی مطلوب نیست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان نیز با انتقاد از عملکرد نامطلوب راهداری در حوزه ساماندهی نمازخانه مجتمع‌های بین راهی آن را رضایت بخش ندانست و گفت: میراث فرهنگی هم به عنوان متولی دیگر بهتر است در مواردی که خلأ وجود دارد ورود پیدا کند.

اکبر محمدی افزود: از ابتدای سال آینده تمهیداتی در حوزه مساله مالی حوزه ستاد اقامه باید اندیشه شود برای اینکه عملکرد خوب در این حوزه داشته باشیم.

کد مطلب 6006934

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