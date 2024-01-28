به گزارش خبرگزاری مهر، محمدخلیل خرد گفت: ۳ هزار میلیارد ریال از اعتبارات خیرساز و دولتی صرف ساخت ۴۵ پروژه آموزشی این استان شده است.
وی افزود: این فضاهای آموزشی و ورزشی دانشآموزی آماده بهرهبرداری در دهه فجر امسال است.
مدیرکل نوسازی مدارس فارس ادامه داد: افتتاح این پروژهها حدود ۲۳ هزار متر مربع به فضای آموزشی و ۸ هزار متر مربع به فضای ورزشی دانشآموزی فارس میافزاید.
خرد گفت: حدود ۴۲ درصد از پروژههای افتتاحی دهه فجر در این استان روستایی و ۵۸ درصد آنها شهری است.
وی از استمرار بهره برداری از پروژههای عمرانی در مدارس فارس تا پایان سال خبر داد و افزود: همزمان با سراسر کشور، پروژههای عمرانی استان در ۱۲ بهمن ماه و با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس، به بهرهبرداری میرسد
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