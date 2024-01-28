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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۴۹

فرمانده انتظامی استان کردستان:

خودروهای قاچاق ۶۰ میلیاردی در بانه کشف شد

خودروهای قاچاق ۶۰ میلیاردی در بانه کشف شد

سنندج– فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف ۳ دستگاه خودرو تویوتا قاچاق به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در بانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی ظهر یکشنبه در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان بانه با اشراف اطلاعاتی ۳ دستگاه خودرو تویوتا قاچاق با پلاک جعلی در یکی از محلات شهرستان شناسایی که موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی بانه با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در یک عملیات ضربتی در بازرسی از محل مورد نظر ۳ دستگاه تویوتا قاچاق و فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش خودروهای قاچاق کشف شده را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه ۳ نفر دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

کد مطلب 6006945

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