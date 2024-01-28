خودروهای قاچاق ۶۰ میلیاردی در بانه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی ظهر یکشنبه در تشریح جزئیات این خبر به خبرنگاران اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان بانه با اشراف اطلاعاتی ۳ دستگاه خودرو تویوتا قاچاق با پلاک جعلی در یکی از محلات شهرستان شناسایی که موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی بانه با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در یک عملیات ضربتی در بازرسی از محل مورد نظر ۳ دستگاه تویوتا قاچاق و فاقد هرگونه مدارک گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش خودروهای قاچاق کشف شده را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه ۳ نفر دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.