به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شفیعی ثابت با بیان اینکه از ۱۷ داوطلب ثبت نام کننده برای نمایندگی ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در گیلان تاکنون ۵ نامزد تأیید صلاحیت شدند، اظهار کرد: استان گیلان به حدنصاب رقابت و برگزاری انتخابات خبرگان رهبری با ۵ داوطلب رسیده است.

وی با بیان اینکه گیلان در خصوص برگزاری انتخابات خبرگان مشکلی ندارد، افزود: در حوزه‌هایی که اگر تعداد داوطلبان به اندازه کافی برای رقابت وجود نداشته باشد انتخابات خبرگان برگزار نمی‌شود.

دبیر ستاد انتخابات گیلان امکان جابجایی نامزدهای خبرگان رهبری از حوزه‌ای به حوزه دیگر را ۷۲ ساعت قبل از رأی گیری اعلام کرد و گفت: هنوز فهرست نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نهایی نشده است.

شفیعی ثابت با بیان اینکه داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید نشده، تا پایان امروز فرصت ثبت اعتراض دارند، ادامه داد: گیلان در مجلس خبرگان رهبری ۴ کرسی دارد که تاکنون ۵ نامزد نمایندگی انتخابات از ۱۷ داوطلب برای ورود به کارزار انتخابات تأیید شدند.