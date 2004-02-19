لايحه بودجه سال 83 دوشنبه هفته آينده بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه استعفاي تعدادي از نمايندگان را بررسي مي كنند و سپس در روز دوشنبه كار رسيدگي به لايحه بودجه سال آينده كل كشور دردستور قرار مي گيرد .

بنا براين گزارش قرار است روز يكشنبه استعفاي محمد يگانلي نماينده اروميه ، رجبعلي مزروعي نماينده اصفهان و علي محمد احمدي نماينده اليگودرز و احمد مرادي نماينده چناران و طرقبه در دو نوبت صبح و عصر بررسي شود .

اين گزارش حاكي است ، كميسيونهاي تخصصي مجلس نيز هفته آينده جلسه نخواهند داشت و قراراست پس از بررسي بودجه سال 83 كه گفته مي شود تاپايان هفته و در سه نوبت كاري صورت مي گيرد ، دوباره استعفاي تعدادي از نمايندگان در دستور قرار گيرد.

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