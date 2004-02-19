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۳۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۲۵

لايحه بودجه سال 83 دوشنبه هفته آينده بررسي مي شود

لايحه بودجه سال1383 كل كشور دوشنبه هفته آينده در دستور كار جلسه علني مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه استعفاي تعدادي از نمايندگان را بررسي مي كنند و سپس در روز دوشنبه كار رسيدگي به لايحه بودجه سال آينده كل كشور دردستور قرار مي گيرد .
بنا براين گزارش قرار است روز يكشنبه استعفاي محمد يگانلي نماينده اروميه ، رجبعلي مزروعي نماينده اصفهان و علي محمد احمدي نماينده اليگودرز و احمد مرادي نماينده چناران و طرقبه در دو نوبت صبح و عصر بررسي شود .
اين گزارش حاكي است ، كميسيونهاي تخصصي مجلس نيز هفته آينده جلسه نخواهند داشت و قراراست پس از بررسي بودجه سال 83 كه گفته مي شود تاپايان هفته و در سه نوبت كاري صورت مي گيرد ، دوباره استعفاي تعدادي از نمايندگان در دستور قرار گيرد.
کد مطلب 60070

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