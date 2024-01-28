به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسینی ظهر یکشنبه در جلسه نخبگانی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان که با محوریت عفاف و حجاب و نقش حیا در خانواده برگزار شد، اظهار کرد: هر یک از زن و مرد برای اداره بهتر زندگی و تأمین آسایش و حفظ کیان خانواده، نسبت به یکدیگر مسئولیت‌ها و وظایفی برعهده دارند که گرچه این وظایف متفاوتند؛ ولی متناسب و هماهنگ با ساختار وجودی آنها بوده و مایه تحکیم و حفظ خانواده می‌گردد؛ بدین ترتیب می‌توان گفت که هر کدام در انجام وظیفه خود کوشاتر باشند، نقش بیشتری در تحکیم خانواده خواهند داشت.

وی افزود: در این میان گرچه رعایت پاکدامنی و عفّت در زندگی زناشویی از سوی زنان مهم‌تر و تأثیرگذارتر است؛ اما حقیقت آن است که برخورداری از این صفت ارزشمند جز وظایف متقابل همسران بوده و آراستگی هر یک از آنان به ملکه عفّت، نتایج گران بهایی در تأمین سعادت خانوادگی آنان ایفا می‌نماید.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان تأکید کرد: از مهم‌ترین مکارم اخلاقی، پایبندی به صفت حیا است. خداوند انسان را به قوه حیا مجهز نمود که در صورت بکارگیری و استفاده صحیح از آن گام مهمی در جهت به کمال رسیدن و سعادتمندی او است و این سرمایه ارزشمند ریشه در فطرت آدمی دارد.

وی خاطرنشان کرد: حیا از مهم‌ترین عوامل حفظ و بقای عفت عمومی است که مورد توجه آموزه اسلامی است.

آسیب‌های اجتماعی موجب اضمحلال بنیان خانواده شده است

حسینی در ادامه با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی موجب اضمحلال بنیان خانواده شده است، عنوان کرد: در دوران قدیم علی رغم اینکه آسایش کمتر بود اما خانواده‌ها آرامش بیشتری داشتند اما امروز علی رغم آسایش زیاد، خانواده‌ها از آرامش کمتری برخوردار هستند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان در ادامه با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب در ادارات، اظهار داشت: حجاب و عفاف در برخی ادارات دچار اشکال است و متأسفانه مقوله عفاف هم مغفول واقع شده است.

وی افزود: نمایندگان ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ادارات باید بر روی اوضاع اداره خود نظارت داشته باشند و مانع انحراف کارکنان شوند و منکرات احتمالی را خیلی محترمانه به آنها گوشزد کنند.

دکتر حسینی با تأکید براینکه قانون از آمران به معروف با جدیت حمایت می‌کند، عنوان کرد: مدیران ادارات باید تدبیری بیندیشند و خیلی محترمانه مانع از مروجان بی حجابی در ادارات شوند.