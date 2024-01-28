کشف بیش از ۱۹ کیلوگرم تریاک در قروه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا صفری ظهر یکشنبه به خبرنگاران رسانه‌ها اعلام کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان با اشراف اطلاعاتی ۲ خودرو حامل مواد مخدر را در محورهای این شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی ۲ دستگاه خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آنان مقدار ۱۹ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه گفت: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.