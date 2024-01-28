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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۶

فرمانده انتظامی شهرستان قروه خبر داد؛

کشف بیش از ۱۹ کیلوگرم تریاک در قروه

کشف بیش از ۱۹ کیلوگرم تریاک در قروه

قروه_فرمانده انتظامی شهرستان قروه از کشف ۱۹ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا صفری ظهر یکشنبه به خبرنگاران رسانه‌ها اعلام کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کردستان با اشراف اطلاعاتی ۲ خودرو حامل مواد مخدر را در محورهای این شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی ۲ دستگاه خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آنان مقدار ۱۹ کیلو و ۷۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه گفت: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

کد مطلب 6007022

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