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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۶

پژو پارس با ۳۱ کیلوگرم تریاک در نایین توقیف شد

پژو پارس با ۳۱ کیلوگرم تریاک در نایین توقیف شد

اصفهان - فرمانده انتظامی شهرستان نائین از توقیف یک دستگاه خودرو پژو پارس حامل ۳۱ کیلو تریاک در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی خبر داد

سرهنگ هادی کیانمهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران انتظامی این فرماندهی در حین کنترل تردد خودروها در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس که در این محور در حال تردد بود مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی گفت: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از این خودرو پرداخته که در نتیجه موفق شدند ۳۱ کیلو و ۴۸۱ گرم تریاک را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین افزود: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

وی مقابله قاطع و مستمر با سوداگران مرگ را از اولویت‌های اصلی پلیس عنوان کرد و از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود در این خصوص را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند

کد مطلب 6007023

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