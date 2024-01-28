به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، کانون مدیریت داراییهای فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، انجمن حقوق مالکیت فکری ایران، انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران، انجمن اقتصاد ایران (انجمن اقتصاددانان ایران سابق) و انجمن کارآفرینی و نوآوری ایران در راستای بهرهمندی از توانمندیهای علمی و پژوهشی دانشجویان و دانشگاهیان کشور از پایاننامههای کارشناسیارشد، رسالههای دکتری و پژوهشهای پسادکتری در حیطه مالکیت فکری حمایت میکند.
دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد و دکتری و پژوهشگران پسادکتری که پیشنهاده (پروپوزال) آنها مورد تصویب دانشگاه قرار گرفته، میتوانند "مدارک مورد نیاز برای درخواست حمایت تشویقی" را از طریق پست الکترونیک به نشانی IPMC@isti.ir ارسال کنند.
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