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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۲

با هدف حل مسائل حوزه مالکیت فکری صورت می گیرد؛

حمایت از پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های پسادکتری در حیطه مالکیت فکری

حمایت از پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های پسادکتری در حیطه مالکیت فکری

با هدف توسعه اکوسیستم مالکیت فکری و ارائه راهکارها برای رفع چالش‌ها و حل مسائل حوزه مالکیت فکری از رساله‌­های دکتری و پژوهش­‌های پسادکتری در حیطه مالکیت فکری حمایت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، انجمن‌ حقوق مالکیت فکری ایران، انجمن‌ مدیریت فناوری و نوآوری ایران، انجمن‌ اقتصاد ایران (انجمن اقتصاددانان ایران سابق) و انجمن‌ کارآفرینی و نوآوری ایران در راستای بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشجویان و دانشگاهیان کشور از پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد، رساله‌های دکتری و پژوهش‌های پسادکتری در حیطه مالکیت فکری حمایت می‌کند.

دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و پژوهشگران پسادکتری که پیشنهاده (پروپوزال) آنها مورد تصویب دانشگاه قرار گرفته، می‌توانند "مدارک مورد نیاز برای درخواست حمایت تشویقی" را از طریق پست الکترونیک به نشانی IPMC@isti.ir ارسال کنند.

حمایت از پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های پسادکتری در حیطه مالکیت فکری

کد مطلب 6007037
مهتاب چابوک

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