به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی در دیدار با محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم تحقیقات و فناوری که با حضور روحالله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری ریاستجمهور به میزبانی دفتر نماینده ولیفقیه در استان برگزار شد، اظهار کرد: تأمین آرامش مدیریتی در فضای دانشگاهها یک ضرورت است. استاد و دانشجو نباید دغدغهای داشته باشد و فقط آن زمان است که میتوان انتظار رشد علمی داشت و آن هنگام است که اهداف تعیینشده در ارتباط دانشگاه و صنعت، تحقق پیشرفت فناورانه کشور و مسائلی از این قبیل در دسترس خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: امروزه با وجود پیشرفت در بسیاری از زمینهها، هنوز هم دانشگاههای کشور و بهخصوص استان با مشکلات مختلفی دست به گریبان هستند. یک نمونه همین موضوع تأمین خوابگاههای دانشجویی بهخصوص در حوزه خوابگاه متأهلین است که اگر دانشجو تأمین باشد، بهویژه در سطوح ارشد و دکتری با آسودگی و تمرکز بیشتری به کار علمی خود خواهد پرداخت.
دانشجو را فرزند خود بدانید
وی با تأکید بر رسیدگی به مشکلات دانشگاههای غیرانتفاعی خاطرنشان کرد: به وضع دانشگاههای غیرانتفاعی رسیدگی کنید. هم از نظر علمی، هم فرهنگی و هم معنوی. ارتقای سطح علمی اساتید و دانشجویان در دانشگاههای غیرانتفاعی یک ضرورت است و بهموازات این، باید تبیین پایههای معنویت و اخلاق را هم به این حوزه تسری دهید تا بسیاری از مشکلاتی که امروزه وجود دارد، برطرف شود. بنده این را از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هم خواستهام و میخواهم زیرا تلاقی علم با معنویت و دانش با اخلاق است که گره از کار مردم باز میکند و قشر نخبگانی را به پیشتازان اصلاح و تحول جامعه تبدیل میکند.
علم الهدی تصریح کرد: عزیزان من، این را سرلوحه امور خود قرار دهید و در هر موقعیت به خود یادآوری کنید که دانشجو فرزند شماست، عائله شماست. تلاش کنید در هر حوزه، حداقل فشار به دانشجو وارد شود، حداقل وجه از دانشجو دریافت شود اما حداکثر امکانات در خدمت دانشجو قرار بگیرد و حداکثر رفاه و آرامش برای دانشجو فراهم باشد.
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