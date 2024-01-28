دستگیری قاتل فراری و همدستش در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح گرم در یکی از روستاهای اطراف بروجرد، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، طی یک عملیات منسجم و غافلگیرانه، قاتل و همدست وی را در کمتر از ۷۲ ساعت در مخفیگاهشان دستگیر و یک قبضه سلاح جنگی به همراه یک‌تیغه خشاب و ۱۹ تیر جنگی از متهمان کشف کردند.

فرمانده انتظامی بروجرد با اشاره به اینکه متهمان انگیزه ارتکابی را اختلاف قبلی و خانوادگی عنوان داشتند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ مهدوی‌کیا با تأکید بر اینکه مردم همواره باید آستانه صبر و تحمل خود را بالا ببرند، گفت: پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با مجرمان آماده بوده و انتظار می‌رود شهروندان عزیز نیز ضمن همکاری مستمر با پلیس، بااطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ اطلاع دهند.