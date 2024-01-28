به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز یکشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، اظهار داشت: انتظار داریم تأمین زیرساخت‌های مخابراتی انتخابات در نقاط کور استان تاحدامکان تکمیل شوند تا انتخابات با امکانات بهتری برای رأی‌دهندگان برگزار شود.

وی ادامه داد: تأمین زیرساخت‌های مخابراتی سایت جدید سپاه حضرت ابوالفضل (ع) نیز یک مطالبه مهم استان است چرا که زمینهٔ جابه‌جایی این مجموعه را از حریم قلعه «فلک‌الافلاک» تسریع خواهد کرد.

استاندار لرستان در ادامه به عملکرد مؤثر شرکت مخابرات منطقه لرستان طی دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: تحولات مخابرات لرستان از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون انقلاب بزرگی در این زمینه بوده است که با زیرساخت‌های مخابراتی استان در ادوار گذشته قابل‌مقایسه نیست.

زیویار، دستاوردهای حوزه مخابرات را نتیجه همراهی و همدلی تمامی ارکان دولت و نظام در استان برشمرد و اظهار کرد: در سال‌های نه‌چندان دور برای تحت پوشش قراردادن مناطق مختلف از حیث ارتباطات و مخابرات سال‌ها زمان نیاز بود؛ اما امروز با این همراهی و همدلی این زمان بسیار کوتاه‌تر شده است.

بنابراین گزارش، در حاشیه این دیدار دو تفاهم‌نامه بین استاندار لرستان و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با موضوع اجرای بستر فیبر نوری دسترسی برای ۳۰ بخشداری استان و همچنین تفاهم‌نامه بین مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با موضوع تأمین نیازهای ارتباطی مجموعه سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان به امضا رسید.