به گزارش خبرنگار مهر، محمد صحرایی رییس کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات استان روز یکشنبه ۸ بهمنماه در نشست کمیته اطلاعرسانی حوزه انتخابیه دهلران، با تاکید بر فعالیت همهجانبهی رسانهها در انتخابات ۱۱ اسفند، گفت: رسانهها از ظرفیت بالای خود برای حضور حداکثری مردم در انتخابات استفاده کنند.
وی در ادامه افزود: اعضای کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات استان مشخص و بهطور مستمر جلسات این حوزه برگزار و متناظر آن در ۲ حوزهی انتخابیه ایلام و دهلران، اعضای کمیتهی اطلاعرسانی بدون نگاه سیاسی و از ظرفیت رسانهها با گرایشات و سلایق سیاسی مختلف استفاده میشود.
صحرایی با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در انعکاس دستاوردهای دولت، یادآور شد: رسانهها در برهههای مختلف همواره یاریگر ما در انعکاس دستاوردهای دولت بودهاند.
رییس کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات استان گفت: هدف اصلی ما در کمیته اطلاعرسانی انتخابات این است که همه اقشار را برای انتخاباتی باشکوه پایکار بیاوریم و تلاش کنیم با اطلاعرسانی و تزریق نشاط در جامعه، سیما و منظر تمامی نقاط استان، انتخاباتی شود و زمینهساز برگزاری انتخاباتی باشکوه و در شأن نظام جمهوری اسلامی ایران باشیم.
وی تاکید کرد: همه باید برای باشکوه برگزار شدن انتخابات فعالیت و تلاش کنیم و رسانهها از ظرفیت بالای خود برای حضور حداکثری مردم در انتخابات استفاده کنند.
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