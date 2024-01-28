آتوسا گلشادنژاد به نشان طلا دست یافت/حیدری نقره گرفت، مسکینی برنز

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله از رقابت‌های لیگ جهانی کاراته (Karate1 Premier) که جمعه ششم بهمن ماه با حضور ۳۷۲ ورزشکار از ۶۱ کشور به میزبانی فرانسه در سالن «پیر دو کوبرتن» شهر پاریس آغاز شده بود، عصر امروز یکشنبه هشتم بهمن ماه با کسب سه مدال طلا، نقره و برنز برای نمایندگان کشورمان به پایان رسید.

تنها طلای ایران را در این رقابت‌ها آتوسا گلشاد نژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم کسب کرد. وی در مبارزه پایانی به دیدار «آنیتا سروگینا» از اکراین رفت و پس از تساوی یک بر یک با قانون «سنشو» (امتیاز نخست) پیروز شد و به نشان طلا دست یافت.

گلشادنژاد روز جمعه با برتری مقابل کاراته کاهایی از یونان، امارات و اکراین به عنوان سرگروه راه، مرحله بعد شد. وی در ادامه مبارزات خوب خود «وفا محجوب» از تونس را ۲ بر صفر و «شالوخووا» نماینده دیگری از اکراین را ۳ بر صفر شکست داد و راهی مبارزه نهایی شد.

مبینا حیدری کاراته کای وزن ۶۸- کیلوگرم کشورمان در مرحله مقدماتی حریفانی از فرانسه، کرواسی و اندونزی را شکست داد و به عنوان صدرنشین گرو خود راهی مرحله حذفی شد. وی در این مرحله «کاما تسوبا» از ژاپن را ۴ بر ۲ از پیش رو برداشت و در ادامه با برتری ۸ بر ۴ مقابل «سیلویا سمرارو» از ایتالیا به دیدار نهایی صعود کرد. وی در مبارزه پایانی ۴ بر ۲ به «تالیا سومبه» از فرانسه باخت و نقره گرفت.

در مسابقات روز پایانی و دیدارهای رده بندی ۵ کاراته کا از کشورمان حضور داشتند که تنها علی مسکینی موفق شد به نشان برنز دیت پیدا کند. مهسا افسانه درکاتای انفرادی از دست یابی به مدا

مسکینی در مبارزه رده بندی وزن ۶۰- کیلوگرم «عبدالله شعبان» از کویت را ۱۰ بر ۲ شکست داد و عنوان برنز را از آن خود کرد. وی روز جمعه را برتری مقابل کاراته کاهای ایتالیا، اسلواکی، تساوی مقابل نماینده هنگ کنگ و شکست برار «هیرومو» از ژاپن راهی دیدار رده بندی شده بود.

امیر مهدیزاده در وزن ۶۷- کیلوگرم که روز گذشته پس از پیروزی مقابل کاراته کاهای پرتقال، فرانسه و ترکیه برابر «لوکا مارسکا» از ایتالیا بازنده و راهی دیدار رده بندی شده بود، برای کسب مدال برنز به مصاف «علی الساوی» از مصر رفت و با قبول شکست ۴ بر ۳ توفیقی در کسب مدال نداشت.

لیلا برجعلی در مبارزه برای کسب مدال برنز وزن ۶۸+ کیلوگرم به مصاف «فرراکوتی» از ایتالیا رفت و با شکست ۷ بر صفر نشان را از دست داد. وی روز گذشته کاها تونس، کروزو و ژاپن را شکست داد و در مرحله حذفی نتیجه را به «راشل والترز» از فرانسه واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت.

مهدی عاشوری در وزن ۸۴+ کیلوگرم آخرین نماینده ایران در مبارزات رده بندی بود که برای کسب مدال برنز به مصاف «تولتای» از قزاقستان رفت ۴ بر صفر نتیجه را واگذار کرد. وی در مسابقات روز دوم پس از برتری مقابل حریفانی از آذربایجان و کرواسی، برابر کاراته کای الجزایری به تساوی رسید. و در مرحله حذفی نتیجه را به «طاها محمود» از مصر واگذار و راهی مبارزه رده بندی شد.