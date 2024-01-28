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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۰

هشدار زرد آلودگی هوا در خوزستان صادر شد

هشدار زرد آلودگی هوا در خوزستان صادر شد

اهواز- اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی استان، هشدار سطح زرد را صادر کرد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از فردا دوشنبه تا اواسط روز چهارشنبه افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی استان خوزستان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده احتمال افزایشِ آلاینده‌ها و شاخص آلودگی هوا در خوزستان وجود دارد.

وی گفت: توصیه می‌شود اقدامات لازم از جمله تردد نکردن غیر ضروری در شهرها به ویژه افراد آسیب پذیر و کودکان، پرهیز از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز، مدیریت تردد خودروها در سطح شهرها و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی انجام شود.

کد مطلب 6007136

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