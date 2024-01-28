هشدار زرد آلودگی هوا در خوزستان صادر شد

مدیرکل هواشناسی خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از فردا دوشنبه تا اواسط روز چهارشنبه افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی استان خوزستان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده احتمال افزایشِ آلاینده‌ها و شاخص آلودگی هوا در خوزستان وجود دارد.

وی گفت: توصیه می‌شود اقدامات لازم از جمله تردد نکردن غیر ضروری در شهرها به ویژه افراد آسیب پذیر و کودکان، پرهیز از فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز، مدیریت تردد خودروها در سطح شهرها و کنترل فعالیت واحدهای صنعتی انجام شود.