اتمام طرح ساماندهی مقبره الشعرا نیازمند ۳۰۰۰ میلیارد ریال است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدحسین بلاغی روز یکشنبه در نشست خبری به منظور تشریح برنامه‌های ایام الله دهه فجر و عملکرد یکسال گذشته این اداره کل افزود: انقلاب اسلامی تنهاترین، معروف ترین و مهم‌ترین انقلاب فرهنگی و عقیدتی در طول تاریخ است و مبنای اصلی آن، فرهنگی و عقیدتی است و حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز از همین مبنا شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه فرهنگ متعالی، عامل رشد و نمو جوامع است، گفت: در انقلاب اسلامی که بر مبنای تحول فرهنگی شکل گرفته باید بررسی شود این انقلاب در کدام حوزه‌ها موفق بوده است و در چه حوزه‌هایی باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

بلاغی ادامه داد: رشد فضائل فرهنگی و اجتماعی، وظیفه فرهنگ و ارشاد است هر وقت این مهم به طور کامل انجام شد می‌توانیم آن وقت عنوان کنیم که در کارهایمان موفق بودیم.

وی با بیان اینکه اصلی ترین کارکرد ارشاد در حوزه فرهنگی و هنری، تنظیم گری است و متولی به معنای عام است و پیش برنده‌ها و پیشران‌های فرهنگی را در جامعه تقویت کرده و با سپردن امور فرهنگی به مردم و تقویت هسته‌های مردمی، اهداف فرهنگی را جلو برده است، خاطر نشان کرد: در واقع اداره کل ارشاد، فرهنگ را به دست صاحبان اصلی فرهنگ که همان مردم هستند سپرده است.

وی افزود: هر وقت حوزه فرهنگی و هنری و حتی هویتی را به مردم واگذار کرده‌ایم موفق شده‌ایم زیرا عقبه مردمی در این حوزه بسیار توانمند است و وظیفه ارشاد در این روش، نقش مکملی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی با اشاره به عملکرد این اداره کل در زمینه‌های فرهنگی، هنری و عمرانی، اظهار کرد: در حوزه عمرانی به سمت تحول رفتیم و بسیاری از پروژه‌هایی را که سال‌ها زمین مانده بود احیا کردیم.

بلاغی اضافه کرد: ۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه‌های فرهنگی در استان جذب کردیم و تا پایان سال چهار پروژه مهم در شهرستان‌های استان به بهره برداری خواهند رسید.

وی با بیان اینکه ساختمان ملکان در حال اتمام است، گفت: سالن هشترود نیز احیا شده است و عملیات عمرانی آن جریان دارد و مجتمع‌های فرهنگی و خانه فیلم آذرشهر و هریس نیز در هفته هنر انقلاب بهره برداری می‌شوند.

وی افزود: ساختار بیرونی مقبره الشعرا نیز پس از ۱۱ سال بلاتکلیفی، با کمک و همیاری شهرداری تبریز سر و سامان یافته است.

بلاغی اعلام کرد: در سه ماه آینده ۲۰۰ میلیارد ریال دیگر به پروژه‌های فرهنگی تزریق می‌شود اما برای اتمام طرح ساماندهی مقبره الشعرا، بیش از سه هزار میلیارد ریال نیاز است.

وی به بازسازی مجتمع فرهنگی ۲۹ بهمن تبریز نیز اشاره کرد و گفت: چند برابر اجاره‌ای که از محل اجاره دادن این مکان گرفته‌ایم برای بازسازی این مجموع هزینه شده و کار در این مجموعه زیاد است.