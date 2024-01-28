«فخر الدین یوسف پور» مدیر خانه مطبوعات قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، «فخر الدین یوسف پور» عصر یکشنبه در جلسه هیات مدیره خانه مطبوعات استان قم با اکثریت آراء اعضای هیأت مدیره به عنوان مدیرخانه مطبوعات استان قم انتخاب شد.

انتخاب مدیرخانه مطبوعات قم در چندین جلسه قبلی هیات مدیره این نهاد صنفی و مطبوعاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات مختلفی بررسی شد که در نهایت با نظر اکثریت، یکی از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیر خانه انتخاب شد.

فخرالدین یوسف پور که از سال ۷۸ کار حرفه ای خود در حوزه رسانه را کلید زد چهار دوره حضور در هیات مدیره خانه مطبوعات، مدیریت سایت خبری تحلیلی تابناک قم، مشاور رسانه ای نماینده قم در مجلس، تدریس سواد رسانه ای در هنرستان هنرهای زیبا، عضو علی البدل هیات مدیره خانه مطبوعات کشور، رئیس کارگروه رسانه مجمع نمایندگان استان و همکاری با رسانه های ۱۹ دی، ماهنامه دیدار آشنا، خبرگزاری موج، روزنامه اسکناس و غیره را در کارنامه کاری دارد.

وی دوره گذشته فعالیت خانه مطبوعات استان قم نیز از ابتدای شهریور ۱۴۰۱ ماه مدیر این نهاد صنفی بوده است.

گفتنی است انتخابات هیات مدیره خانه مطبوعات استان قم در ۲۸ آذر ماه امسال با مشارکت ۸۵ درصد اعضای این تشکل صنفی برگزار شد.