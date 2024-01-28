ضرورت ایجاد یک مدرسه شاهد در شهرستان فردیس

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان رستمیان ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از دانش آموزان شاهد و ایثارگر منتخب المپیادهای ریاضی و زبان البرز که در سالن آمفیتئاتر اداره کل بنیاد شهید استان برگزار شد، با اشاره بهنظام آموزشی کشور که در دورههای مختلف دستخوش تغییرات و تحولات متعددی شده است، گفت: پیش از انقلاب امور آموزشی کشور ما به اقتباس از کشور فرانسه بود که کمکم تغییراتی در آن اعمال شد و در مقطعی از زمان با چالش عدم حضور دانش آموزان در مدارس مواجه بودیم.
وی مطرح کرد: در سالهای پس از انقلاب که جمعیت کثیری از نسل نو در مدارس حضور یافتند، سیستم دو نوبته شدن مدارس در دستور کار قرار گرفت و با اجرای این طرح تحول آموزشی در آموزشوپرورش، اتفاقاتی در دورههای مختلف رخ داد و آنالیزهای متعددی انجام شد که چگونه سطح کیفیت آموزش در مدارس افزایش یابد اما به دلیل تفاوت سلیقهها، آموزش ما به جایگاهی که باید میرسید، نرسید.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به پیشرفت تکنولوژی و فراهم شدن بستر آموزش الکترونیک در جهان و کشور، بیان کرد: اگر خانوادهها به یک جمعبندی برسند و پیگیر کیفیت آموزش متناسب با استعدادها و توانمندیهای نسل امروز باشند و مطالبه گری کنند، خوب است. هنوز در مدارس ما مطالبی تدریس میشوند که نیازی به آنها نیست درحالیکه آموزشهای عملی بسیار مفیدتر هستند.
هزینه در حوزه آموزش و پرورش، سرمایه گذاری است
رستمیان با اشاره به سلیقهای عمل کردن برخی مدارس و استعدادسنجی هایی که در آنها صورت میگیرد، اضافه کرد: آموزش به دانش آموزان و دانشجویان ما باید بر اساس استعدادها و توانمندیهای آنان باشد. همه ما مدیون معلمان و آموزشوپرورش هستیم و معتقدیم هرچقدر در این حوزه هزینه شود، درواقع سرمایهگذاری شده است اما تغییراتی نیز باید انجام شود تا کیفیت آموزش افزایش یابد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به چند سطحی شدن مدارس به غیرانتفاعی، نمونه مردمی، دولتی، استعدادهای درخشان، تیزهوشان و … عنوان کرد: کارگروههایی در کشور مشغول بررسی و رصد کیفیت آموزشها هستند و میتوانند تغییر و تحول ایجاد کنند و همه مسیرها را مورد بررسی قرار داده و بهترین راهکارها را ارائه دهند.
رستمیان اظهار کرد: در بسیاری از موارد این دستهبندیها که به دلیل ایجاد تفاوتها اتفاق افتاده بود پاسخگوی نیاز آموزشی نبود تا جایی که بسیاری از برگزیدگان و رتبههای تکرقمی و دو رقمی کنکور از بین دانش آموزان روستاها و مناطق محروم و کم برخوردار بودند که به دلیل استعدادها و توانمندیهای خود موفق به کسب رتبههای برتر شده بودند.
تعداد مدارس ما پاسخگوی سیل مهاجرتها به البرز نیست
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در ادامه تأکید کرد: نظام آموزشی نظام پیچیدهای است اما باید قبول کنیم سرعت علمآموزی و تکنولوژی نسل جدید بسیار بالاتر از این است که بتوان متناسب با آن پیش رفت، بنابراین پیمودن این راه طولانی و رسیدن به نقاط خوب و قابلقبول نیازمند تلاش جدی و پیگیریهای مستمر است.
وی در خصوص مدارس شاهد نیز توضیح داد: این مدارس در پی اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران در مقطع خاصی برای تحصیل فرزندان شاهد و ایثارگر طراحی و راهاندازی شدند اما بهمرورزمان مخاطبان کمتری به آنها روی آوردند زیرا جامعه شاهد و ایثارگر ما محدودتر شدند اما هنوز هم از این ظرفیت برای پرورش فرزندان ایثارگر و شاهد جامعه مورداستفاده قرار میگیرد.
رستمیان با اشاره به احداث ۲۰۰ مدرسه و افتتاح آنها طی یک سال اخیر در استان البرز افزود: هنوز تعداد مدارس ما پاسخگوی سیل مهاجرتها به البرز نیست و احداثها و افتتاحها باید ادامه داشته باشد. فردیس نیز با کمبود فضای آموزشی مواجه است و به بیش از ۷۰۰ کلاس درس نیاز دارد درحالیکه این استان نوپاست و هنوز در برخی تصمیماتی که در سطح کلان گرفته میشود به البرز بهعنوان شهرستان غرب تهران نگاه میشود.
بنیاد شهید برای آموزش ساختار سازی میکند
وی با اشاره به ظرفیت بالای خیرین مدرسهساز در استان البرز، پیگیری برای راهاندازی یک مدرسه شاهد در شهرستان فردیس را ضروری دانست و مطرح کرد: این کشور در آینده به علم و علم آموزان زیادی نیاز دارد. در دنیایی که هوش مصنوعی آرامآرام در همهجا نفوذ کرده و کمکم ممکن است وارد نظام آموزشی ما نیز شود باید تلاش کنیم از این مقوله عقب نمانیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز افزود: در حال حاضر بنیاد شهید برای آموزش ساختارسازی میکند و منابع و پشتیبانیهایی نیز برای آن در نظر گرفته است تا حداقل انگیزهها را ایجاد و کمک کند دانش آموزان و دانشجویان ما بتوانند آینده خود و این کشور را بهگونهای بسازند که افتخارآفرین باشند و قطعاً با تلاشهایی که از مسؤولین میبینیم این امر بهزودی محقق میشود.
گفتنی است یک هزار و ۶۲۰ نفر در کل کشور بهصورت برخط در این رقابتها شرکت کرده بودند که امروز از ۴۴ نفر از برگزیدگان المپیادهای ریاضی و زبان تقدیر به عمل آمد.
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