دغدغه های تولید کنندگان آذربایجان غربی باید رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر یکشنبه در برنامه یکشنبه‌های حمایت از تولید و در جلسه بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی شهرک صنعتی فاز ۲ ارومیه، افزود: با توجه به مشکلاتی که در این شهرک پیش روی تولیدکنندگان وجود دارد، تلاش بیشتر برای رفع آنها باید در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به بررسی کامل مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان شهرک صنعتی فاز ۲ ارومیه در این جلسه اضافه کرد: همه مصوبات باید در راستای رفع این مشکلات توسط مدیران بخش‌های مرتبط عملیاتی شود.

وی با تاکید بر رفع دغدغه تولیدکنندگان استان، تاکید کرد: نهادهای مسئول و خدمات رسان باید کاری کنند که تولیدکنندگان فقط دغدغه تولید، توسعه و بازاریابی داشته باشند و دیگر به فکر زیرساخت‌ها و نیازهای شهرک صنعتی نباشند.

استاندار آذربایجان غربی با انتقاد از وضعیت شهرک‌های صنعتی استان، ادامه داد: وضعیت شهرک‌های صنعتی استان راضی کننده نیست و باید شهرک به شهرک، نیازمندی‌ها احصا و رفع آنها اجرایی شود.

معتمدیان با بیان اینکه موقعیت آذربایجان غربی در توسعه تجارت بین المللی بسیار ویژه و قابل توجه است، اظهار کرد: با توجه به این ظرفیت، می‌توان تولیدات استان را با استفاده از مسیرهای بین المللی موجود، صادر کرد که البته در این خصوص بازاریابی مناسب مورد نیاز است.

وی رفع مشکل در حوزه تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی استان را نیز یاد آور شد و گفت: در راستای تأمین مواد اولیه نیز باید گمرک استان زمینه ایجاد مسیر سبز برای نیازهای مواد اولیه کارخانه‌های فعال در استان فراهم شود.

معتمدیان با اشاره به امضای ۱۰ سند همکاری بین ایران و ترکیه در سفر اخیر رئیس جمهور به این کشور افزود: اکثر مفاد این سند مربوط به آذربایجان غربی بود که می‌توان با به سرانجام رساندن آنها زمینه ارتقای شاخص‌های استان و استفاده بهتر از ظرفیت‌ها را فراهم کرد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کرد و ادامه داد: دستگاه‌های دولتی باید به صورت عملی این امر را در دستور کار داشته باشند که البته گام‌های خوبی در این خصوص در استان برداشته شده که یکی از جلوه‌های آن، کاهش فشار بر بخش تولید با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی و تکیه بر جلوگیری از فرار مالیاتی است.

در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، فعالان بخش تولید شهرک صنعتی فاز ۲ ارومیه به بیان مشکلات خود پرداختند.