ورود سامانه بارشی جدید به کرمانشاه از چهارشنبه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، از امروز تا بعدازظهر چهارشنبه، هوای استان قسمتی تا نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

وی افزود: برای صبح فردا (دوشنبه) ممکن است در برخی نقاط به ویژه نواحی سردسیر و معتدل با مه صبحگاهی نیز همراه شود.

سرپرست سازمان هواشناسی کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت از اواخر وقت چهارشنبه تا روز جمعه، با نفوذ موج بارشی دیگری، علاوه بر افزایش نسبی دمای شبانه، مجدداً به تناوب شاهد بارش‌هایی از برف و باران در سطح استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: همچنین دمای هوای روزانه که از فردا تا روز چهارشنبه به طور نسبی افزایش می‌یابد؛ در ۲ روز پایانی هفته، کاهش خواهد یافت.