امنیت پایدار کشور مدیون حضور شبانه روزی ماموران انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه حجت الاسلام حبیب الله غفوری در دیدار فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با ائمه جمعه سراسر استان کرمانشاه که در سالن جلسات انتظامی استان برگزار شد، اظهار کرد: زحمات مأموران انتظامی در جامعه قابل تقدیر است.
وی افزود: حضور شبانه روزی مأموران انتظامی باعث ایجاد امنیتی پایدار در سطح کشور، استان و شهرستانها شده است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: در سالهای گذشته و با حضور سردار حاجیان در فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه اقدامات خوبی در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی صورت گرفته که برای مردم قابل لمس است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از اقدامات امنیت آفرین پلیس در دستور کار ائمه جمعه استان کرمانشاه قرار دارد.
امام جمعه کرمانشاه یادآور شد: همه دستگاههای اجرایی باید از مأموران انتظامی در مأموریتها حمایت کنند.
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