به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمحمدعلی آل هاشم روز یکشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آذربایجان شرقی، افزود: ایجاد پل ارتباطی بین مردم و دولتمردان یکی از اهداف و مأموریت‌های محوری ائمه جمعه است که در استان تلاش شده تا این هدف را به وسع خودمان محقق کنیم.

وی با بیان اینکه اکنون تعداد ۳۸ امام جمعه در آذربایجان شرقی فعالیت دارند، اضافه کرد: مردمی بودن ائمه جمعه از تأکیدات بسیار مهم و برجسته رهبر انقلاب اسلامی است که خوشبختانه استان ما در این زمینه وضعیت خوبی دارد و باید این ویژگی روز به روز تقویت شود.

آل هاشم برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی و اجتماعی کشور در سالجاری خواند و ادامه داد: ائمه جمعه آذربایجان شرقی همه تلاش خود را برای افزایش میزان مشارکت مردمی در آئین دوره می‌کنند و امیدوارم خطه آذربایجان مانند همیشه در این آزمون الهی نیز پیشگام باشد.

وی انتخابات حداکثری و پرشور را موجب تقویت نظام اسلامی در ابعاد داخلی و خارجی عنوان کرد و یادآور شد: حضور گسترده مردم در انتخابات اسفند ماه دشمنان نظام را مأیوس می‌کند.