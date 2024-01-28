انتخابات ریاست جمهوری در فنلاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مردم فنلاند ساعت ۰۹:۰۰ امروز یکشنبه به وقت محلی برای انتخاب رییس‌ جمهور جدید پای صندوق‌ های رای رفتند.

بر اساس اعلام این رسانه، روند رای‌ گیری راس ساعت ۲۰:۰۰ به وقت محلی پایان خواهد یافت.

انتظار نمی‌ رود در دور اول انتخابات هیچ یک از نامزدها بیش از ۵۰ درصد کل آرا را کسب کنند. بنابراین، احتمالا در ۱۱ فوریه دور دوم انتخابات برگزار می شود.

اعلام نتایج اولیه انتخابات نیمه شب جاری آغاز خواهد شد. نتایج دور اول در ۳۰ ژانویه رسما تصویب خواهد شد.

فنلاند ۴.۵ میلیون نفر جمعیت دارد و در این انتخابات ۹ نامزد مرد و ۳ نامزد زن به رقابت می‌ پردازند.