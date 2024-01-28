  1. بین الملل
  2. اروپا
۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۱۲

انتخابات ریاست جمهوری در فنلاند

انتخابات ریاست جمهوری در فنلاند

مردم فنلاند امروز برای انتخاب رییس‌جمهور جدید خود پای صندوق‌های رای رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مردم فنلاند ساعت ۰۹:۰۰ امروز یکشنبه به وقت محلی برای انتخاب رییس‌ جمهور جدید پای صندوق‌ های رای رفتند.

بر اساس اعلام این رسانه، روند رای‌ گیری راس ساعت ۲۰:۰۰ به وقت محلی پایان خواهد یافت.

انتظار نمی‌ رود در دور اول انتخابات هیچ یک از نامزدها بیش از ۵۰ درصد کل آرا را کسب کنند. بنابراین، احتمالا در ۱۱ فوریه دور دوم انتخابات برگزار می شود.

اعلام نتایج اولیه انتخابات نیمه شب جاری آغاز خواهد شد. نتایج دور اول در ۳۰ ژانویه رسما تصویب خواهد شد.

فنلاند ۴.۵ میلیون نفر جمعیت دارد و در این انتخابات ۹ نامزد مرد و ۳ نامزد زن به رقابت می‌ پردازند.

کد مطلب 6007294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها