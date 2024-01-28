حمله با چاقو در «بریستول» انگلیس/ ۲ نوجوان به قتل رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، ۲ نوجوان ۱۵ ساله و ۱۶ ساله پس از حمله و اصابت ضربات پی در پی چاقو در انگلیس به قتل رسیدند.

بر اساس اعلام این رسانه، حادثه در بریستول انگلیس زمانی رخ داد که تعدادی عوامل ناشناس با انگیزه نامشخص به این نوجوانان حمله ور شدند.

به گزارش ایندیپندنت، پلیس «آون و سامرست» (Avon and Somerset) در این ارتباط گفت که نوجوان‌های ۱۵ و ۱۶ ساله در خیابان «ایلمینستر» (Ilminster )، در «نوول وست» (Knowle West) مورد ضربات چاقو قرار گرفتند.

این حمله توسط گروهی از افراد انجام شد که با یک خودرو از محل متواری شدند.

پلیس تحقیقات درباره قتل را آغاز کرده است.

تا کنون یک مرد ۴۴ ساله و یک پسر ۱۵ ساله در این ارتباط دستگیر شده و در بازداشت به سر می‌برند. یک دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

«مارک روناکرس» فرمانده پلیس بریستول در این ارتباط گفت: این یک حادثه فوق العاده تکان دهنده و غم‌ انگیز است که در آن ۲ پسر نوجوان متأسفانه جان باختند. افکار عمومی ما در زمانی که بدون شک زمان بسیار دشوار است با خانواده‌ های این جوانان ابراز همدردی می‌کند.