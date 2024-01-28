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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۵۳

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور:

ایران جز ۲۰ کشور اول دنیا در زمینه توسعه کتابخانه‌هاست

ایران جز ۲۰ کشور اول دنیا در زمینه توسعه کتابخانه‌هاست

قم-دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: هم اکنون شبکه کتابخانه‌های عمومی در کشور از جمله گسترده‌ترین شبکه‌ها در دنیاست و ایران جز ۲۰ کشور اول در جهان در زمینه توسعه کتابخانه‌هاست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها اظهار کرد: هم اکنون شبکه کتابخانه‌های عمومی در کشور از جمله گسترده‌ترین شبکه‌ها در دنیاست.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بیان کرد: ایران جز ۲۰ کشور اول در جهان در زمینه توسعه کتابخانه‌هاست.

وی عنوان کرد: از سال ۴۴ تا ۵۷ تعداد ۳۰۰ کتابخانه در سراسر کشور وجود داشته، اما امروز ۳ هزار و ۸۰۰ کتابخانه عمومی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند.

رمضانیان اضافه کرد: این تعداد کتابخانه به غیر از کتابخانه‌های مراکز حوزوی، دانشگاهی مساجد و دیگر نهادهاست.

وی بیان کرد: در کتابخانه‌های جدید بیش از ۶۰ خدمت در بخش‌های مختلف از جمله کودکان و نوجوانان، نابینایان، ناشنوایان و همچنین فعالیت‌هایی در توسعه مشاغل و مشاوره‌هایی در عرصه‌های مختلف ارائه می‌شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور عنوان کرد: اگر اتصال کتابخانه‌ها به مدارس کشور محقق شود، در این صورت شاهد افزایش سطح سرانه مطالعه در کشور خواهیم بود.

کد مطلب 6007333

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    نظرات

    • مجید IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۸
      0 0
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      کتابهای صوتی را توسعه دهید
    • نیما امان IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      13 1
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      وقتی صحبت از رتبه بندی هست باید بگید براساس کدام نظام رتبه بندی و شاخص های توسعه شما رتبه 20 رو کسب کردید. در زمینه توسعه زیرساخت ها خوب بودید؟ توسعه نیروی انسانی خوب بودید؟ در استفاده افراد شایسته در پست های مختلف رتبه خوبی داشتید؟ در چه مواردی شاخص بودید؟ خود شما رشته تحصیلی تون و مدرک تحصیلی تون.

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