به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی ظهر یکشنبه در دیدار با آیت الله سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها اظهار کرد: هم اکنون شبکه کتابخانههای عمومی در کشور از جمله گستردهترین شبکهها در دنیاست.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور بیان کرد: ایران جز ۲۰ کشور اول در جهان در زمینه توسعه کتابخانههاست.
وی عنوان کرد: از سال ۴۴ تا ۵۷ تعداد ۳۰۰ کتابخانه در سراسر کشور وجود داشته، اما امروز ۳ هزار و ۸۰۰ کتابخانه عمومی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند.
رمضانیان اضافه کرد: این تعداد کتابخانه به غیر از کتابخانههای مراکز حوزوی، دانشگاهی مساجد و دیگر نهادهاست.
وی بیان کرد: در کتابخانههای جدید بیش از ۶۰ خدمت در بخشهای مختلف از جمله کودکان و نوجوانان، نابینایان، ناشنوایان و همچنین فعالیتهایی در توسعه مشاغل و مشاورههایی در عرصههای مختلف ارائه میشود.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور عنوان کرد: اگر اتصال کتابخانهها به مدارس کشور محقق شود، در این صورت شاهد افزایش سطح سرانه مطالعه در کشور خواهیم بود.
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