۲۳۴ شعبه اخذ رای برای حوزه انتخابیه دهلران پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، لطیف صادقی روز یکشنبه در نشست کمیته اطلاع رسانی حوزه انتخابیه دهلران از پیش بینی ۲۳۴ شعبه اخذ رای برای انتخابات برای حوزه انتخابیه دهلران خبر داد و گفت: این تعداد شعب اخذ رای شامل ۱۶۰ شعبه ثابت و ۷۴ شعبه سیار است.

وی اظهار کرد: حوزه انتخابیه دهلران (جنوب استان) شامل شهرستان‌های دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره بوده که شامل چهار حوزه اصلی و هشت حوزه فرعی است.

وی با بیان اینکه حدود پنج هزار نفر در این حوزه انتخابیه شامل هیئت‌های اجرایی، نظارت، بازرسی، عوامل اجرایی و انتظامی کار برگزاری انتخابات برعهده دارند، تصریح کرد: در ایام انتخابات میزبان مردم ولایی و همیشه در صحنه این حوزه انتخابیه برای مشارکت حداکثری و پرشور در پای صندوق رای خواهد بود.

فرماندار ویژه دهلران با اشاره به ثبت نام ۵۴ نفر در این حوزه انتخابیه در فرایند نام نویسی قطعی، گفت: از این تعداد ۶ نفر انصراف و ۱۸ نفر در هیئت‌های اجرایی رد یا عدم احراز صلاحیت شدند و ۳۰ نفر نیز تا کنون در هیئت نظارت بر انتخابات استان، مرکز و شورای نگهبان تایید صلاحیت شده است.

صادقی با تاکید بر اینکه افراد تایید صلاحیت شده از سلایق مختلف، طوایف و قبایل مختلف برای داوطلبی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور دارند، ابراز کرد: در شهرستان دهلران نیز ۷۸ شعب اخذ رای شامل ۴۵ شعبه ثابت و ۳۳ شعبه سیار نیز میزبان مردم این شهرستان در انتخابات ۱۱ اسفند خواهد بود.

فرماندار ویژه دهلران با تاکید بر مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، به نقش خبرنگاران در این زمینه اشاره کرد و افزود: زمینه لازم برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در حوزه انتخابیه و شهرستان اندیشیده شده است.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت مشارکت حداکثری و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی، گفت: مردم شهرستان‌های دهلران، آبدانان، دره شهر و بدره و استان ایلام همواره ثابت کرده‌اند که در صحنه‌های مهم و حساس انقلاب و نظام اسلامی نقشی پررنگ و حماسی خواهند داشت.

صادقی با اشاره به اینکه خبرنگاران دهلران در معرفی ظرفیت‌ها و اطلاع‌رسانی و بیان مشکلات مردم به خوبی ایفای نقش می‌کنند، اظهار کرد: در این موقعیت که دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در پیش داریم اصحاب رسانه باید مشوق مردم برای حضور گسترده در انتخابات باشند.

وی از استاندار ایلام به خاطر توجه به فرهیختگان حوزه جنوب قدردانی کرد و افزود: سد میمه از پروژه‌های مهم شهرستان است که از پیشرفت خوبی برخوردار بوده و ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی بخش مرکزی این شهرستان را تحت پوشش قرار خواهد داد.

فرماندار ویژه دهلران یکی از مطالبات و دغدغه مردم شهرستان مسیر دهلران به اندیمشک و مهران دانست که هم اکنون ۶ پیمانکار در این ۲ مسیر فعال بوده و ۶ قطعه از این ۲ مسیر توسط پیمانکاران فعال بوده و تعریض پل‌ها در مسیر دهلران به مهران در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه ان. جی. ال ۳۱۰۰ دهلران آماده بهره برداری است، گفت: مقدمات رفع موانع کارخانه سیمان و پتروشیمی دهلران انجام گرفته و در سفر ریاست جمهوری روند سریع خواهد شد.