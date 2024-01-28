تردد در ۲ محور حوزه چالوس فقط با زنجیرچرخ/ با احتیاط برانید

علی زندی فر در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در ارتفاعات استان البرز، محور چالوس و حوزه طالقان گفت: از صبح امروز یکشنبه تردد در حدود ۴۵ روستای محورهای چالوس و طالقان با زنجیرچرخ امکان پذیر بوده و راهداران البرزی تلاش فراوان کردند تا محورها بازگشایی شوند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر تردد در دو محور حوزه چالوس و سه روستای طالقان با زنجیرچرخ امکان پذیر است که اکنون شرایط برای بازگشایی فراهم نیست و صبح فردا پس از روشن شدن هوا، تلاش راهداران البرزی برای پاکسازی این محورها و مسیرها آغاز می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به اینکه محور چالوس مستعد ریزش بهمن است، از استقرار راهداران در مسیرها خبر داد و بیان کرد: هم استانی‌ها و هموطنانی که قصد تردد در این محور را دارند، با احتیاط برانند تا مشکلی ایجاد نشود.