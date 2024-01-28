  1. استانها
  2. البرز
۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۳۲

مدیرکل راهداری البرز عنوان کرد؛

تردد در ۲ محور حوزه چالوس فقط با زنجیرچرخ/ با احتیاط برانید

تردد در ۲ محور حوزه چالوس فقط با زنجیرچرخ/ با احتیاط برانید

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز گفت: تردد در ۲ محور حوزه چالوس و سه روستای طالقان با زنجیرچرخ امکان پذیر است و صبح فردا عملیات بازگشایی آغاز می‌شود.

علی زندی فر در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در ارتفاعات استان البرز، محور چالوس و حوزه طالقان گفت: از صبح امروز یکشنبه تردد در حدود ۴۵ روستای محورهای چالوس و طالقان با زنجیرچرخ امکان پذیر بوده و راهداران البرزی تلاش فراوان کردند تا محورها بازگشایی شوند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر تردد در دو محور حوزه چالوس و سه روستای طالقان با زنجیرچرخ امکان پذیر است که اکنون شرایط برای بازگشایی فراهم نیست و صبح فردا پس از روشن شدن هوا، تلاش راهداران البرزی برای پاکسازی این محورها و مسیرها آغاز می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به اینکه محور چالوس مستعد ریزش بهمن است، از استقرار راهداران در مسیرها خبر داد و بیان کرد: هم استانی‌ها و هموطنانی که قصد تردد در این محور را دارند، با احتیاط برانند تا مشکلی ایجاد نشود.

کد مطلب 6007360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      ممنون از اطلاع رسانی ..

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها