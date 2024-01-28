مشکل آب مجتمع ماده ۱۶ کنگاور با حفر چاه برطرف خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا داوودی عصر یکشنبه در پنجمین جلسه مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تلاش برای رفع مشکلات آبرسانی در مجتمع ماده ۱۶ شهرستان کنگاور، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه تأمین آب مورد نیاز این مجتمع قرار بود به صورت موقت از طریق چاه‌های موجود در اطراف تأمین شود اما اکنون به دلیل بروز برخی مشکلات این امر ممکن نخواهد بود.

وی افزود: با توجه به اینکه مصرف آب در مجتمع توانمندسازی کنگاور بالا خواهد بود برای تأمین این میزان آب باید منبع مجزا در نظر گرفته شود اما در حال حاضر در این مجتمع ۲ حلقه چاه کم آب و نیمه خشک موجود است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه عملیات احیای چاه‌های آب موجود در مجتمع ماده ۱۶ کنگاور در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه چاه‌های نیمه خشک جوابگوی نیاز آبی این مجتمع نیست در صورتی عدم احیا این چاه‌ها اقدام به حفر یک حلقه چاه جدید خواهیم کرد.

داوودی خاطر نشان کرد: با حفر چاه آب در مجتمع ماده ۱۶ کنگاور علاوه بر تأمین آب مورد نیاز مازاد این آب در اختیار مردم اهالی روستاهای اطراف قرار خواهد گرفت.

وی در پایان عنوان کرد: اگرچه رفع مشکل آب مجتمع ماده ۱۶ کنگاور یک ماه زمان نیاز دارد اما بر اساس لزوم در سرعت بخشی در اتمام این پروژه آبرسانی تا ۲ هفته آینده در دستور کار است و تا زمان آبرسانی کامل با تانکر و به صورت جیره بندی آب را در اختیار این مجتمع قرار خواهیم داد.