انصاف و اخلاق در تبلیغات انتخاباتی رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز یکشنبه در آئین راه‌اندازی کانال‌های تبلیغاتی تلویزیون انتخاباتی هفت حوزه لرستان، اظهار داشت: انتخابات یکی از نقاط عطف و مقوله‌های اساسی حکومت مردم‌سالاری دینی است.

وی ادامه داد: مردم‌سالاری دینی ماحصل فراز و نشیب تاریخ و تحولات کشور است.

استاندار لرستان، بیان کرد: در یک فرایند چندصدساله هزینه‌هایی پرداخت کردیم و نتیجه این امر سبب شد که مردم ایران به حکومتی مستقل، مردم‌سالارانه و بر اساس اعتقاداتی که داشتند برسند.

زیویار، گفت: ما وارث چند صدسال خسارت هستیم و در این مسیر هزینه‌ها شده و عمری است که ملت ایران صرف آن کردند و به رشدی رسیدند که حتی کودتاها و جنگ‌هایی نظیر جنگ تحمیلی نتوانست آن را خدشه‌دار کند.

وی با تأکید بر اینکه ملت بزرگ ایران میراث‌دار کاری بزرگ هستند و آن چیزی نیست جز حکومت مردم‌سالاری دینی، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای این میراث هزینه‌ها پرداخت کرده و خواهد کرد.

استاندار لرستان، اظهار کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون ۳۹ تا ۴۰ انتخابات برگزار شده و مردم با شرکت در انتخابات در سرنوشت خود دخیل هستند و همه ما در مقابل این میراثی که به‌دست‌آمده مسئولیت داریم.

زیویار با بیان اینکه برای موضوع انتخابات، ۳۰ هزار نفر در حوزه‌های اجرایی، نظارتی، بازرسی و امنیتی در تلاش هستند تا در نهایت ۹ کرسی مجلس توسط منتخبین مردم کسب شود و این انتخابات به نتیجه برسد، گفت: با وجود تهدیدها و تحریم‌هایی که کشور با آن مواجه است در بخش‌هایی اساسی خودکفا شده و با این تحریم‌ها قابلیت‌ها بیشتر بروز و ظهور پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه به استناد ماده ۸۱ قانون انتخابات، شکل‌گیری هیئت‌های تبلیغاتی لحاظ شود و در راستای قراردادن امکانات برای چهار مؤلفه امنیت، رقابت، سلامت و مشارکت که مورد تأکید مقام معظم رهبری است همکاری لازم وجود داشته باشد، یادآور شد: عدالت در تبلیغات رعایت شود و به عبارتی تبلیغات عادلانه باشد؛ مسیری که به هدف می‌انجامد بسیار مهم است و ضرورت دارد رعایت انصاف و اخلاق در انتخابات صورت گیرد.