به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی شنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدا اظهار داشت: امروز راه غیرت ادامه دارد و شهادت شهید حسین حیدری لقب، از شهدای امنیت استان بوشهر نشان دهنده ادامه راه شهید رییسعلی دلواری است.
رئیس ستاد دهه فجر استان بوشهر بیان کرد: دهه مبارک فجر فرصت بسیار مهمی برای نمایش دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است و باید از تمام امکانات و ظرفیتها برای تبیین خدمات نظام استفاده شود.
وی بیان کرد: دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی یادآور تقابل اسلام و کفر است، یادآور مردمی که با دست خالی مقابل استکبار ایستاده و پیروز شدند.
رئیس ستاد دهه فجر استان بوشهر اظهار داشت: دهه فجر فرصتی برای جهاد تبیین است، ادارات و نهادهای انقلابی دست آوردهای خود را در قالب نمایشگاه و ایجاد غرفهها برای مردم به نمایش بگذارند.
حجت الاسلام جمالی با اشاره به آغاز برنامههای دهه فجر گفت: روز پنجشنبه مراسمی در فرودگاه بینالمللی بوشهر به مناسبت ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی اجرا و سپس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه رژه موتوری از فرودگاه تا گلزار شهدای بوشهر برگزار میشود.
رئیس ستاد دهه فجر استان بوشهر بیان کرد: مراسم گرامی داشت ۱۲ بهمن ماه، پنج شنبه ساعت ۱۰ در حسینیه عاشق ثارالله با حضور محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار میشود.
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