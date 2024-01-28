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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۱۱

رییس ستاد دهه فجر استان بوشهر:

دهه فجر فرصتی برای جهاد تبیین است

دهه فجر فرصتی برای جهاد تبیین است

بوشهر- رییس ستاد دهه فجر استان بوشهر با بیان اینکه دهه فجر فرصتی برای جهاد تبیین است گفت: ادارات و نهادهای انقلابی دست آوردهای خود را در قالب نمایشگاه برای مردم به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی شنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدا اظهار داشت: امروز راه غیرت ادامه دارد و شهادت شهید حسین حیدری لقب، از شهدای امنیت استان بوشهر نشان دهنده ادامه راه شهید رییسعلی دلواری است.

رئیس ستاد دهه فجر استان بوشهر بیان کرد: دهه مبارک فجر فرصت بسیار مهمی برای نمایش دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است و باید از تمام امکانات و ظرفیت‌ها برای تبیین خدمات نظام استفاده شود.

وی بیان کرد: دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی یادآور تقابل اسلام و کفر است، یادآور مردمی که با دست خالی مقابل استکبار ایستاده و پیروز شدند.

رئیس ستاد دهه فجر استان بوشهر اظهار داشت: دهه فجر فرصتی برای جهاد تبیین است، ادارات و نهادهای انقلابی دست آورده‌ای خود را در قالب نمایشگاه و ایجاد غرفه‌ها برای مردم به نمایش بگذارند.

حجت الاسلام جمالی با اشاره به آغاز برنامه‌های دهه فجر گفت: روز پنجشنبه مراسمی در فرودگاه بین‌المللی بوشهر به مناسبت ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی اجرا و سپس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه رژه موتوری از فرودگاه تا گلزار شهدای بوشهر برگزار می‌شود.

رئیس ستاد دهه فجر استان بوشهر بیان کرد: مراسم گرامی داشت ۱۲ بهمن ماه، پنج شنبه ساعت ۱۰ در حسینیه عاشق ثارالله با حضور محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار می‌شود.

کد مطلب 6007407

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