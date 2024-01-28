به گزارش خبرنگار مهر، رضا نیازی امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در ایام دهه فجر ۱۶ فیلم سینمایی چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر در سینماهای استان اکران میشود.
وی با بیان اینکه فیلم فجر یکی از رویدادهای جذاب و هنری ایام دهه مبارک فجر است و بر اساس هماهنگیهای انجام شده این تعداد فیلم سینمایی در دو سالن سینما «کیو» خرمآباد و سینما «آزادی» بروجرد اکران و تقدیم نگاه علاقهمندان میشود.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، افزود: علاقهمندان میتوانند بهمنظور تهیه بلیت بهترین فیلمهای تولیدی یک سال اخیر سینمای ایران در چهل و دومین دوره جشنواره فیلم فجر و نهمین دوره فیلم فجر در استان از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ بهمن از طریق سامانه گیشه هفت (https://gisheh7.ir) اقدام کنند.
نیازی، یادآور شد: همچنین به مناسبت گرامیداشت دهه فجر و در راستای نشاط اجتماعی ویژهبرنامهها و رویدادهای فرهنگی، برنامههای شاد هنری در استان برگزار میشود.
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