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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۳۴

در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام شد؛

واکنش استاندار به برخی حواشی انتخاباتی در لرستان

واکنش استاندار به برخی حواشی انتخاباتی در لرستان

خرم‌آباد - استاندار لرستان گفت: حواشی و انتقادات مطرح شده در رابطه با فضای انتخاباتی استان، قضاوت شتاب‌زده، غیرمنصفانه و عجولانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به حواشی و انتقادات مطرح شده در فضای مجازی از سوی برخی افراد در رابطه با فضای انتخاباتی استان، اظهار داشت: در لرستان، همواره این شرایط و وضعیت وجود دارد، متأسفانه قضاوت‌ها به‌صورت شتاب‌زده و غیرمنصفانه مطرح می‌شود.

وی عنوان کرد: متأسفانه در قضاوت‌کردن، انصاف را به خرج نمی‌دهیم.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه البته تعداد این افراد که دست به این گونه قضاوت‌ها در فضای مجازی می‌زنند محدود هستند و رسانه‌های رسمی، تجربه، علم، انصاف و تعهد لازم را دارند، وقتی هم می‌خواهند نقد کنند، هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت را مطرح می‌کنند، گفت: مباحثی که در فضای مجازی مطرح می‌شود، فقط قضاوت عجولانه است.

زیویار، افزود: آن‌قدر دستگاه‌های نظارتی، تیم‌های بازرسی، نهادها و تجربیات ۴۵ ساله نظام وجود دارد که مدیران به‌سادگی نمی‌توانند در حوزه انتخابات دخالتی داشته باشند، اگر موردی هم باشد قطعاً دستگاه‌های متولی به آنها رسیدگی خواهند کرد.

وی گفت: ما اعتقاد داریم که مردم خودشان قضاوت می‌کنند، ما بدون حاشیه کار خود را تا کنون انجام داده‌ایم، از حالا به بعد هم به همین‌گونه خواهد بود.

کد مطلب 6007411

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