منطقه مرکز مقاومت در دشتستان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری یکشنبه شب در دیدار فرماندار و مسئولان شهرستان دشتستان اظهار داشت: شهرستان دشتستان ظرفیت فوق العاده‌ای هم برای استان و هم برای جنوب کشور دارد اما این ظرفیت در طول تاریخ هیچگاه به شایستگی مدیریت نشده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: به همین دلیل در ۱۲ سال گذشته خواستار تدوین سند پیشرفت دانش‌بنیان این شهرستان شدم و در ادامه مهم‌ترین کار برای این منطقه، تنظیم نقشه راه تحقق آن در افق ۱۴۲۰ است و باید برای دشتستان تا سال ١۴٢٠ به عنوان یک شهرستان الگو حسب ظرفیت‌های آمایشی تدبیر شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه چند نکته برای شهرستان دشتستان اضطراری است عنوان کرد: آب شرب تابستان امسال یکی از مواردی است که باید از هم اکنون برنامه‌ریزی‌ها برای آن آغاز شود چرا که هرگونه بی‌تدبیری و عدم طراحی در این خصوص باعث تهدید جدی خواهد شد.

آیت الله صفایی بوشهری ادامه داد: استاندارد هدر رفت آب ۱۴ درصد است، اما این میزان در برخی مناطق در دشتستان به ۴۸ درصد رسیده که این میزان بسیار بالاست، بنابراین بودجه مناسبی برای رفع این مشکل اختصاص یابد.

امام جمعه بوشهر بر غنی‌سازی چشمه‌ها و آب‌های این منطقه با روش‌های آبخیزداری، آبخوان‌داری و مواظبت کردن از حفر چاه‌های غیر مجاز تأکید کرد و در ادامه بیان داشت: قطب کشاورزی استان بوشهر و بخش اعظم نخلستان‌ها در دشتستان است اما این کشاورزی پرزحمت، ارزشمند و استراتژیک سودآور نبوده که یکی از علل آن روش سنتی تولید خرما و روش‌های غرقابی است.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه در حال حاضر دگردیسی شغل در حال رخ دادن است و نسل جدید در این کار نمی‌ماند گفت: باید با مکانیزه کردن به سمت سودآوری پیش برویم و لازمه این مکانیزاسیون، وجود صنایع تبدیلی خرما و بازار فروش الکترونیک است که در این راستا مجوز شهرک صنعتی خرما به پیشنهاد ما گرفته شده و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان سرمایه‌گذار صفر تا صد پای کار آمده است.

وی در خصوص برخی مشکلات باقیمانده در خصوص اسناد مالکیت در آبپخش گفت: هر جایی که مشکل زمین وجود دارد جلسه‌ای با رئیس دادگستری گرفته و طی نامه‌ای به آقای اژه‌ای داده شود.

امام جمعه بوشهر بر به کارگیری جوانان مؤمن دشتستان در تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرا تأکید کرد و گفت: این جوانان مستعد در منطقه شناسایی شوند و با دادن پست‌های دارای زمینه رشد و ترغیب ادامه تحصیل تا مقطع دکترا زمینه‌ی ایجاد طیف وسیعی از جوانان با تجربه تحصیل کرده فراهم شود.

آیت الله صفایی بوشهری خطاب به فرماندار و مسئولین شهرستان دشتستان عنوان کرد: برای منطقه‌ای از دشتستان که هواپیمای انگلیسی در آن انداخته شده اِلِمان زیبایی با عنوان مرکز مقاومت دشتستان و شکست انگلیس ایجاد شود و این یک فرصت مهم گردشگری است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در خصوص جذب اعتبارات اظهار کرد: بی‌تردید هیچکدام از اعتبارات ملی و استانی کفاف بستر پیشرفت شهرستان دشتستان را نمی‌دهد و در اینجا باید بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ورود کند، همچنین ایجاد اتاق رصد و پایش صحت و سرعت پیشرفت نیز برای بررسی این موارد باعث رسیدن به هدف خواهد شد.

وی در خصوص مدارس برخی مناطق دشتستان گفت: در بسیاری از مناطق نوسازی و گروه‌های جهادی پای کار آمدند اما هنوز نیاز به کار وجود دارد که پیشنهاد می‌شود مجمع خیرین بزرگ دشتستان ایجاد شده تا با احصاء موارد برای جذب اعتبارات کمک کننده باشد.

آیت الله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: به استانداردسازی‌ها در رابطه با مهندسی کشت، طراحی و گسترش مسائل فرهنگ دینی و اجتماعی و بالا بردن نرخ رشد جمعیت در دشتستان، شرکت‌های دانش‌بنیان، بیمارستان‌ها و بیماری‌های خاص این منطقه، زیباسازی شهر و حفظ آثار باستانی توجه ویژه شود.