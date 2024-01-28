به گزارش خبرنگار مهر، محمد صیاد بورانی شامگاه یکشنبه در نشست تخصصی با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان که با حضور مسؤولان گروه بوم شناسی و زیستی پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی مرکز تحقیقات شیلات کشور و مدیر شیلات استان کردستان در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: کردستان به دلیل منابع آبی فراوان یکی از استان‌های مستعد کشور برای توسعه آبزی پروری است.

وی بر همکاری پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی مرکز تحقیقات شیلات کشور برای انجام مطالعات منابع آبی استان کردستان تأکید کرد.

رئیس پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی مرکز تحقیقات شیلات کشور اظهار کرد: بررسی وضعیت رهاسازی کپور ماهیان در آب‌های شرب، فراوری آبزیان در استان کردستان از دیگر اقداماتی است که این پژوهشکده آمادگی دارد که در همکاری با سازمان جهاد کشاورزی کردستان اجرایی نماید.

بورانی در ادامه سخنان خود بر آمادگی پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی مرکز تحقیقات شیلات کشور برای تکثیر گونه‌های ماهیان بومی اقتصادی استان کردستان همچون «اسبله» تأکید کرد.

پیمان اسکندری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و زیرساخت‌های موجود در استان بر آمادگی این سازمان برای گسترش همکاری‌های علمی و تحقیقاتی با پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی مرکز تحقیقات شیلات کشور تأکید کرد.