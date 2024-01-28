به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز یکشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان خوزستان اظهار کرد: طبق بررسیهای اعلام شده محیط زیست استان، سال گذشته ۷۸ روز هوای پاک و ۱۴۹ روز هوای ناسالم در استان ثبت شده در حالی که آلودگیها و مشکلات تنفسی علاوه بر دستگاه گوارش و کبد، اثر روانی بسیار مخربی دارند.
وی بر رعایت موارد زیست محیطی در انجام فعالیتهای بخش خصوصی، دولتی و عمومی تاکید کرد و گفت: برخورد جدی با عوامل ایجاد آلاینده داخل و خارج شهرها برخورد جدی ضروری است و در صورت تداوم آلودگی، واحدهای متخلف تعطیل شوند.
استاندار خوزستان گفت: سالها برای رفع مشکلات زیست محیطی استان به صنایع آلاینده مهلت داده شد ولی اقدام عملی انجام نشده است باید در یک بازه زمانی مشخص نسبت به حل مشکلات اقدام شود در غیر این صورت تغییر کاربری شوند.
نماینده عالی دولت در خوزستان بیان کرد: جلوی آلودگی رودخانههای خوزستان باید گرفته شود و برای تحقق این امر از همه توان دستگاههای اجرایی استفاده بشود.
حسینی محراب در خصوص تعداد روزهای با هوای سالم گفت: باید تلاش کنیم سال آینده تعداد روزهای با هوای پاک به درصد قابل قبولی برسد و نفت، نیشکر، شهرداری، بیمارستانها، آبفا و آب و برق به گونهای عمل کنند که در برنامه سه یا چهار ساله، وضعیت سلامت و هوای استان بهبود یابد.
استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه بروز آلودگیها در استان قابل قبول نیست، اظهار کرد: اگر نتوانیم آلایندهها را کاهش ندهیم با فاجعه روبرو خواهیم شد.
حسینی محراب، انجام نظارتهای لازم بر فعالیت دستگاهها و صنایع را ضروری دانست و گفت: باید بیرحمانه با واحدهای آلاینده برخورد کنیم و افکار عمومی برای سلامت جامعه توجیه شوند.
وی با بیان اینکه در خصوص سلامت جامعه کوتاه نمیآییم، بیان کرد: دستگاههای مختلف اگر تاکنون در این خصوص کوتاهی کردند باید از مردم عذرخواهی کنند.
حسینی محراب با بیان اینکه فلرهای نفتی باید توسط اداره کل استاندارد بررسی شوند، گفت: با وجود تحریمهای ظالمانه باید برخی اقدامات را با حداقلها به سرانجام برسانیم.
وی اظهار کرد: همه موارد مورد نظر باید رصد شوند تا آلودگی در پالایشگاهها، پتروشیمیها و… به ویژه در زمینه دفع زبالههای بیمارستانی به حداقل برسد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه باید در فرجه زمانی مشخص فکری برای ساماندهی شبکه فاضلاب شود، گفت: فاضلاب بیمارستانها نباید وارد رودخانه شود و به طبیعت ضربه بزند حتماً باید به سیستم تصفیه مجهز شوند.
نماینده عالی دولت در خوزستان ادامه داد: شهرداریها برای جداسازی زبالهها و پسماند صنعتی اقدام و از این طریق درآمدزایی کنند.
استاندار خوزستان اظهار کرد: سوختن زباله، دستگاه تنفسی را دچار آسیب میکند است که این موضوع نیز باید مدیریت شود، بنابراین پیشنهادات محیط زیست دنبال شود و جایی که نیازمند مطالعات بیشتر است با همکاری پژوهشگران اقدام شود.
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