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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۲۵

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری:

حاشیه و تنگ نظری برای انتخابات خبرگان رهبری سم مهلک است

حاشیه و تنگ نظری برای انتخابات خبرگان رهبری سم مهلک است

اهواز- عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: نباید دچار حاشیه و تنگ نظری شویم چرا که این امر به ویژه برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری یک سم مهلک است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی عصر امروز یکشنبه در دیدار با جمعی از ائمه جماعات شهر اهواز، با تاکید بر اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: برخی وارد خط تخریب، هتاکی، شایعه سازی، توهین، افترا و تحریک احساسات مردم شده‌اند.

نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: این بداخلاقی‌ها به جایی نخواهد رسید و جامعه به آرامش و مدیریت هیجانات نیاز دارد و باید از همه ظرفیت‌ها در راستای برگزاری یک انتخابات باشکوه و تأثیرگذار استفاده شود.

وی در ادامه هم افزایی بین علما و روحانیت در استان خوزستان و پرهیز از تفرقه را یک اقدام مثبت دانست و بیان کرد: انتخابات فصل عزم و اراده مردم و به کرسی نشاندن نظر مردم است؛ نباید دچار حاشیه و تنگ نظری شویم و این امر به ویژه برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری یک سم مهلک است.

آیت الله کعبی با تاکید بر اینکه مجلس خبرگان پشتوانه مشروعیت و مقبولیت نظام است، عنوان کرد: ارتباط دو سویه بین مردم و مجلس خبرگان وجود دارد.

وی گفت: دین و دانش فرامرزی است چه برسد به اینکه در دایره تنگ محلی آن را محدود کنیم؛ چهره‌های ماندگار علمی و دینی متعلق به همه بشریت هستند و اسلام متعلق به همه بشریت است پس باید افق دید خود را وسیع کنیم.

کد مطلب 6007421

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