نجات ۱۰ قطعه کبک وحشی در منزل یک شکارچی در سنندج

حسین اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با اخذ حکم قضائی و تفتیش از منزل یک شکارچی سود جو، ۱۰ قطعه کبک را کشف و ضبط کردند.

وی بیان کرد: با بررسی و تحقیقات محرمانه و رصد کامل محل اختفا، یک شکارچی متخلف که اقدام به نگهداری و خرید و فروش پرندگان وحشی در مرکز نگهداری خود کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

اصلانی افزود: با اخذ حکم از مراجع قضائی و هماهنگی و همکاری لازم با پاسگاه و همکاری یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در تفتیش و بازرسی از محل مذکور تعداد ۱۰ قطعه کبک وحشی و ۱۰ قفس چوبی از متهم کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سنندج اضافه کرد: عرضه، نگهداری و خرید و فروش پرندگان وحشی بدون اخذ مجوز از محیط زیست بر اساس قانون شکار و صید جرم است و با متخلفین برخورد قانونی می‌شود.