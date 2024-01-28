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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۲۴

رییس اداره حفاظت محیط زیست سنندج خبر داد؛

نجات ۱۰ قطعه کبک وحشی در منزل یک شکارچی در سنندج

نجات ۱۰ قطعه کبک وحشی در منزل یک شکارچی در سنندج

سنندج_ رییس اداره حفاظت محیط زیست سنندج گفت: ۱۰ قطعه کبک وحشی در منزل یک شکارچی سودجو توسط محیط بانان شهرستان سنندج کشف و ضبط شد.

حسین اصلانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با اخذ حکم قضائی و تفتیش از منزل یک شکارچی سود جو، ۱۰ قطعه کبک را کشف و ضبط کردند.

وی بیان کرد: با بررسی و تحقیقات محرمانه و رصد کامل محل اختفا، یک شکارچی متخلف که اقدام به نگهداری و خرید و فروش پرندگان وحشی در مرکز نگهداری خود کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

اصلانی افزود: با اخذ حکم از مراجع قضائی و هماهنگی و همکاری لازم با پاسگاه و همکاری یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در تفتیش و بازرسی از محل مذکور تعداد ۱۰ قطعه کبک وحشی و ۱۰ قفس چوبی از متهم کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سنندج اضافه کرد: عرضه، نگهداری و خرید و فروش پرندگان وحشی بدون اخذ مجوز از محیط زیست بر اساس قانون شکار و صید جرم است و با متخلفین برخورد قانونی می‌شود.

کد مطلب 6007424

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