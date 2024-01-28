کشف موتورسیکلت سرقتی در بیجار

سرهنگ کارآگاه شهریار قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع یک فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان بیجار، موضوع ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی گسترده و گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی موتورسیکلت مذکور را کشف و به مالباخته تحویل دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار با اشاره به اینکه در این راستا یک نفر سارق شناسایی و دستگیر شد، بیان کرد: سارق به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

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