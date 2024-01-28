به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز یکشنبه در حاشیه شورای ورزش لرستان در سخنانی با اشاره به برگزاری مسابقات بینالمللی کشتی جام شهیدان «علی پناهی» در لرستان، اظهار داشت: بنا شد به اقتضای ظرفیتهایی که دستگاههای اجرایی دارند، بستر مناسبی را برای برگزاری این مسابقات فراهم کنیم.
وی عنوان کرد: برگزاری این مسابقات در لرستان میتوانند تأثیر زیادی را در ارتقای فنی ورزش کشتی در استان داشته باشد.
استاندار لرستان با بیان اینکه برگزاری این مسابقات میتواند در معرفی ظرفیتهای لرستان در حوزههای مختلف نیز مؤثر باشد، گفت: میتوان با برگزاری این مسابقات، ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و… استان را معرفی کند.
زیویار، افزود: این مسابقات از ۲۶ تا ۲۸ بهمنماه در لرستان برگزار میشود.
وی گفت: برگزاری این مسابقات میتواند نشاط خوبی را در استان به وجود آورد.
نظر شما