به گزارش خبرنگار مهر، علی عباس فلاحتی مطلق شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با تلاش ستاد دیه در کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با ایام میلاد حضرت امیرالمؤمنین (ع) و روز پدر با کمک خیرین، شکات و شورای های حل اختلاف استان، این محکومین مالی و جرایم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند.

وی بیان داشت: بدهی این افراد پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

فلاحتی مطلق تصریح کرد: با وساطت مددکاران و اعضای شورای حل اختلاف ستاد دیه، شاکیان دو میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان از این مبلغ را بخشیدند.

وی یادآور شد: ۳۰۲ محکوم مالی در زندان‌های استان هستند که نیازمند کمک خیرین و بخشش شکات هستند.