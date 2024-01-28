  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۵۷

پردیس فرهنگ و رسانه تبریز در آستانه بهره برداری است

پردیس فرهنگ و رسانه تبریز در آستانه بهره برداری است

تبریز- پردیس فرهنگ و رسانه تبریز در آستانه بهره برداری است و گفته می شود ۲۹ بهمن ماه این پردیس به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه فرهنگی پردیس رسانه‌ای تبریز، که با هدف حمایت از هنرمندان، اهالی رسانه، مطبوعات و خبرگزاری‌های تبریز در دستور کار شهرداری تبریز قرار گرفته است، با اعتبار ۱,۲۰۰ میلیارد ریال در حوزه منطقه ۲ شهرداری تبریز در مراحل پایانی کار قرار دارد.

پردیس فرهنگ و رسانه تبریز با زیرساخت‌ها و بخش‌هایی همچون، دفاتر مستقل رسانه‌ای، سالن جلسات، آمفی تئاتر، دفاتر استقرار تشکل‌های رسانه‌ای و دیگر بخش‌های اداری در زمینی به مساحت ۲۴ هزار مترمربع، سطح اشغال ۱۳۰۰ متر مربع و در ۶ طبقه هم اکنون با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال نهایی شدن است و برابر روزشمار و زمان بندی صورت گرفته قرار است ۲۹ بهمن امسال به بهره برداری برسد.

گقتنی است، ارائه خدمات مختلف فرهنگی، ورزشی، آموزشی، رفاهی، برگزاری رویدادهای فرهنگی، زمینه سازی برای حضور و تبادل افکار میان اهالی رسانه استان و ایجاد پاتوقهای رسانه‌ای از دیگر اهداف احداث پردیس رسانه‌ای تبریز به شمار می‌رود.

کد مطلب 6007444

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها