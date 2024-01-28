پردیس فرهنگ و رسانه تبریز در آستانه بهره برداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه فرهنگی پردیس رسانه‌ای تبریز، که با هدف حمایت از هنرمندان، اهالی رسانه، مطبوعات و خبرگزاری‌های تبریز در دستور کار شهرداری تبریز قرار گرفته است، با اعتبار ۱,۲۰۰ میلیارد ریال در حوزه منطقه ۲ شهرداری تبریز در مراحل پایانی کار قرار دارد.

پردیس فرهنگ و رسانه تبریز با زیرساخت‌ها و بخش‌هایی همچون، دفاتر مستقل رسانه‌ای، سالن جلسات، آمفی تئاتر، دفاتر استقرار تشکل‌های رسانه‌ای و دیگر بخش‌های اداری در زمینی به مساحت ۲۴ هزار مترمربع، سطح اشغال ۱۳۰۰ متر مربع و در ۶ طبقه هم اکنون با پیشرفت ۹۰ درصدی در حال نهایی شدن است و برابر روزشمار و زمان بندی صورت گرفته قرار است ۲۹ بهمن امسال به بهره برداری برسد.

گقتنی است، ارائه خدمات مختلف فرهنگی، ورزشی، آموزشی، رفاهی، برگزاری رویدادهای فرهنگی، زمینه سازی برای حضور و تبادل افکار میان اهالی رسانه استان و ایجاد پاتوقهای رسانه‌ای از دیگر اهداف احداث پردیس رسانه‌ای تبریز به شمار می‌رود.