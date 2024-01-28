کاهش دما و بارش‌ برف در خراسان رضوی تا پایان هفته ادامه دارد

زهرا عنایتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشهها و تصاویر ماهواره هواشناسی؛ تا روز چهارشنبه هفته جاری با شدت و ضعف سامانه بارشی در سطح استان بویژه نیمه شمالی فعال است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: کاهش دما از امروز و به صورت محسوس از فردا آغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد و سبب تغییر شکل بارش غالباً به صورت برف خواهد شد.
وی گفت: مهگرفتگی، کاهش دید، اختلال در سیستم حمل و نقل استان بویژه در محورهای کوهستانی و سردسیر و همچنین وزش باد شدید موقتی نیز از پدیدههای جانبی سامانه مذکور است.
عنایتی بیان کرد: سامانه بارشی دیگری از روز جمعه استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس را طی فردا دوشنبه نیمه ابری در صبح مهآلود همراه با وزش باد به نسبت شدید در ساعات شب افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی کرد.
وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته ریوش با کمینه دمای ۱+ درجه سلسیوس سردترین و سرخس با بیشینه دمای ۲۰ درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان خراسان رضوی بودهاند. طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهرستان مشهد مقدس بین ۸ و ۱۴ درجه سلسیوس در نوسان بوده است (میزان بارش از ایستگاه فرودگاهی مشهد ۶.۲ میلیمتر). همچنین بیشترین سرعت وزش باد و بیشترین میزان بارندگی از ایستگاههای هواشناسی بجستان ۵۸ کیلومتر بر ساعت و ریوش ۳۳ میلیمتر گزارش شده است.
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