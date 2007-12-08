"نقش آفرینان" سه ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره آذرماه ماهنامه بازیگری و فرهنگی هنری "نقش آفرینان" با یادداشت های سالگرد انتشار مجله از افراد حوزه‌های مختلف هنری آغاز می شود.

گفتگو با مدیر مسئول، سردبیر و مدیر هنری مجله، نظرسنجی از مطبوعاتی ها، اخبار کوتاه داخلی و خارجی، گفتگو با نیما شاهرخ شاهی در صفحه نقاب، گفتگوی مفصل با شقایق فراهانی، نقد بازیگری در فیلم های "دست های خالی" و "خدا نزدیک است"، "در شهر خبری نیست، هست" و مرور کارنامه محمدرضا گلزار در ادامه صفحات این شماره آمده است.

معرفی فیلم های روز جهان، مطلبی درباره سه گانه جیسن بورن، زندگینامه نیکول کیدمن، گفتگو با منوچهر آذری، ادراکات فراحسی از بازیگران متولد آذر، چهره و خط شناسی جمشید مشایخی، گفتگویی بی پرده با امیر جعفری، انعکاس بازدید از غرفه این نشریه در نمایشگاه مطبوعات و گزارشی درباره رابطه بازیگران و مطبوعات به کار این شماره پایان می دهد.

سی و هشتمین شماره ماهنامه سینمایی "نقش آفرینان" ویژه آذرماه 86 به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شکوه جیرودی و سردبیری رامین پرچمی در 100 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.