سمیه حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به برگزاری «همایش بین‌المللی کتابخانه‌های عمومی و کسب‌وکارهای کوچک» به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، دوازدهمین رویداد کسب‌وکار در کتابخانه‌های عمومی به میزبانی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان ایلام روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن ماه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ در کتابخانه مرکزی برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: سیدباقر میرعبداللهی، معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، امین رستم نیا، مخترع و مشاور کسب و کار؛ زینب جمشیدی، دانش آموخته علم اطلاعات و دانش شناسی در این رویداد به سخنرانی خواهند پرداخت.

وی تصریح کرد: این رویداد با حضور جمعی از کتابداران و فعالان مشاغل و کسب‌وکار برگزار خواهد شد.

وی افزود: علاقه‌مندان برای شرکت مجازی در این رویداد می‌توانند به نشانی skyroom.online/ch/researchpl/ilam مراجعه کنند. همچنین این نشست به صورت زنده از پایگاه اطلاع‌رسانی ( iranpl.ir) و آپارات نهاد(iranpl) پخش خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایلام بیان کرد: در حاشیه این رویداد، نمایشگاهی از دست آورده‌ای فعالان کسب‌وکار کوچک و خانگی برگزار خواهد شد.