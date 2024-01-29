امین پاکنهاد در گفتوگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: هشتمین دوره مسابقات کشوری قرائت قرآن به مناسبت میلاد حضرت علی علیه السلام ویژه آقایان ورزشکار رشته کونگفو در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در مشهد مقدس برگزار شد.
رییس هیأت کونگفو و هنرهای رزمی خراسان شمالی در ادامه گفت: محمد طاها زحمتکش در رده سنی نوجوان مقام اول، علی کوثر پور در رده سنی جوانان مقام دوم و محمد مهدی آقایی در رده سنی بزرگسالان مقام دوم را کسب کردند.
وی در ادامه افزود: میلاد پاکنهاد به عنوان بهترین سرپرست در این مسابقات انتخاب شد.
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